Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin belirsizlik devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında dizine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol futbolcunun, detaylı tetkikleri henüz tamamlanamadı.

MR ÇEKİMİ GECİKİYOR

Asensio'nun dizindeki ödem nedeniyle MR görüntülemesinin gerçekleştirilemediği belirtildi. Sağlık ekibi, ödemin azalmasını beklerken oyuncunun kesin sakatlık durumu hakkında net bir değerlendirme yapılamıyor. Bu durum, tedavi sürecinin planlanmasını da geciktiriyor.

RİZESPOR MAÇI DA ZOR GÖRÜNÜYOR

Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmeyen Asensio'nun, sürecin uzaması halinde Rizespor maçına da yetişememe ihtimali bulunuyor. Sakatlığın ciddiyetine ilişkin endişeler, geçen süreyle birlikte artıyor.

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta görev aldı ve 13 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, ödemin geçmesinin ardından yapılacak tetkiklerle netlik kazanacak.