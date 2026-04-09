Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez'in geleceği belirsizliğini koruyor. Meksikalı orta saha oyuncusunun adı, altyapısından yetiştiği Club América ile anılsa da bu ihtimalin gündem dışı olduğu belirtildi.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Meksika basınında yer alan haberlere göre Edson Alvarez, kariyerine birkaç yıl daha Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. Oyuncunun, eski kulübü Club América'ya dönüş düşünmediği ifade edildi. Bu karar, yaz transfer döneminde oluşacak seçenekleri de doğrudan etkileyecek.
FENERBAHÇE VE WEST HAM BELİRSİZLİĞİ
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Alvarez, bonservisinin bulunduğu West Ham United'a geri dönecek. Ancak İngiliz ekibindeki geleceği de net değil. West Ham'ın ligdeki konumu, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağını belirleyen faktörler arasında yer alıyor.
AJAX İHTİMALİ GÜNDEMDE
Edson Alvarez'in West Ham'dan ayrılması halinde Ajax seçeneğinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Hollanda temsilcisinin, ara transfer döneminde de oyuncuya ilgi gösterdiği aktarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta görev alan Edson Alvarez, 1 asistlik katkı sağladı. Sakatlığı bulunan oyuncunun nisan ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.