Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez'in geleceği belirsizliğini koruyor. Meksikalı orta saha oyuncusunun adı, altyapısından yetiştiği Club América ile anılsa da bu ihtimalin gündem dışı olduğu belirtildi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Meksika basınında yer alan haberlere göre Edson Alvarez, kariyerine birkaç yıl daha Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. Oyuncunun, eski kulübü Club América'ya dönüş düşünmediği ifade edildi. Bu karar, yaz transfer döneminde oluşacak seçenekleri de doğrudan etkileyecek.