Fenerbahçe Beko'nun ocak ayında yeniden kadrosuna kattığı Nando De Colo, basketbol kariyerine ilişkin kararını açıkladı. 38 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon sonunda parkelere veda edeceğini belirtti. Hakkında çıkan "EuroLeague kazanılırsa bırakacak" iddialarına da açıklık getiren De Colo, kararının net olduğunu ifade etti.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada "EuroLeague'i kazanırsak emekli olacağım demedim. Ama açıkça söylemek gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyorum. Hayatın anlardan ve zamanlamadan ibaret olduğuna inanıyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın, parkelere veda etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan De Colo, NBA'de San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formalarını giydi. Avrupa'ya dönüşünün ardından CSKA Moskova ile iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 2016'da hem normal sezon hem de Final Four MVP'si seçildi.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, ASVEL kariyerinin ardından Ocak 2026'da yeniden sarı-lacivertli ekibe katıldı. Fransız oyuncu, EuroLeague tarihinin en skorer ikinci oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde maç başına 7.6 sayı ve 3.7 asist ortalamaları yakalayan De Colo, sezonun tamamlanmasının ardından aktif kariyerini sonlandıracak.