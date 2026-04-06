Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. İlk bölümde orta saha mücadelesi öne çıkarken, pozisyon üretiminde iki takım da etkili olmakta zorlandı. Karşılaşmanın büyük bölümünde savunma disiplinleri ön planda kaldı ve gol sesi çıkmadı.