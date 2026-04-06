Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. İlk bölümde orta saha mücadelesi öne çıkarken, pozisyon üretiminde iki takım da etkili olmakta zorlandı. Karşılaşmanın büyük bölümünde savunma disiplinleri ön planda kaldı ve gol sesi çıkmadı.
UZATMADA GELEN PENALTI KARARI
Mücadelenin kaderi uzatma dakikalarında değişti. Fenerbahçe'nin baskısını artırdığı bölümde kazanılan penaltı, maçın sonucunu belirleyen an oldu. 90+11. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Bu gol, karşılaşmanın tek sayısı olarak kayıtlara geçti.
7 MAÇ SONRA SAVUNMADA SIFIR HATA
Sarı-lacivertliler, derbi galibiyetinin yanı sıra savunma performansıyla da öne çıktı. Ligde son olarak 20. haftada Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen Fenerbahçe, bu maçla birlikte 7 karşılaşmanın ardından yeniden kalesini gole kapattı. Bu süreçte yaşanan savunma problemleri de derbiyle birlikte son buldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını artırarak zirve takibini sürdürdü ve liderle arasındaki farkı 1'e indirdi. Sarı-lacivertli ekip, ligin kalan haftalarına şampiyonluk yarışının içinde girerken, puan tablosundaki denge son haftalara taşındı.