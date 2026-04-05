Milan Skriniar 1.5 ay sonra geri döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden formasına kavuştu. Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen dönüş, kritik maçta gerçekleşti.

  • Fenerbahçe'de Milan Skriniar, 1.5 ay süren sakatlığın ardından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giydi.
  • Slovak stoper, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest maçında oynamış ve ardından sakatlık yaşamıştı.
  • 31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Skriniar'ın dönüşü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik derbide Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Milan Skriniar, derbiye ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte savunmanın önemli isimlerinden biri olan Slovak stoper, sakatlığını atlatarak yeniden sahaya döndü.

1.5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

31 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında ilk 11'de görev almıştı. O karşılaşmanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden forma giydi.

SAVUNMADA KRİTİK İSİM

Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir rol üstlenen Milan Skriniar'ın dönüşü, derbi öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi. Kritik maçta yeniden sahaya çıkan deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları da sevindirdi.

PERFORMANSI

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yaptı. Slovak savunmacı, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

