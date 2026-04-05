Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Milan Skriniar, derbiye ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte savunmanın önemli isimlerinden biri olan Slovak stoper, sakatlığını atlatarak yeniden sahaya döndü.
1.5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
31 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında ilk 11'de görev almıştı. O karşılaşmanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden forma giydi.
SAVUNMADA KRİTİK İSİM
Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir rol üstlenen Milan Skriniar'ın dönüşü, derbi öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi. Kritik maçta yeniden sahaya çıkan deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları da sevindirdi.
PERFORMANSI
Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yaptı. Slovak savunmacı, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.