Beşiktaş'ta Amir Murillo şoku! Hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ta Amir Murillo, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının uzatma dakikalarında yaşadığı pozisyon sonrası oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı futbolcu, Archie Brown ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası devre arasında hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ta Amir Murillo şoku! Hastaneye kaldırıldı
  • Beşiktaşlı futbolcu Amir Murillo, maç sırasında yaşanan pozisyonda kafa travması geçirdi ve devre arasında hastaneye sevk edildi.
  • Murillo'nun kafatasında çatlak riski bulunduğu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü belirtildi.
  • İkinci yarıda Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

Karşılaşmanın kritik anlarında yaşanan pozisyonda Amir Murillo için kafa travması şüphesi oluştu. Beşiktaşlı futbolcunun durumu teknik heyet ve sağlık ekibinde endişe yaratırken, oyuncunun devre arasında acilen hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

KAFATASINDA ÇATLAK RİSKİ

Murillo'nun kafatasında çatlak riski bulunduğu ve bu nedenle detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

YERİNE GÖKHAN SAZDAĞI GİRDİ

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından ikinci yarıda Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.

