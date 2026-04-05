Murillo'nun kafatasında çatlak riski bulunduğu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Karşılaşmanın kritik anlarında yaşanan pozisyonda Amir Murillo için kafa travması şüphesi oluştu. Beşiktaşlı futbolcunun durumu teknik heyet ve sağlık ekibinde endişe yaratırken, oyuncunun devre arasında acilen hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

KAFATASINDA ÇATLAK RİSKİ

Murillo'nun kafatasında çatlak riski bulunduğu ve bu nedenle detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

YERİNE GÖKHAN SAZDAĞI GİRDİ

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından ikinci yarıda Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.