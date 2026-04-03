Fenerbahçe, Yüksekova Spor Kulübü ile Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulunarak yaşananlara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımızın, Yüksekova Spor Kulübü ile Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar kulübümüz açısından kabul edilemezdir.
Müsabaka esnasında Teknik Direktörümüz Sayın Gökhan Bozkaya'ya isabet eden yabancı cisim ve FB TV yayın ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırı, sporun ruhuyla bağdaşmamaktadır.
Kadın futbolunun gelişimi adına büyük emeklerin verildiği bir dönemde bu tür olayların yaşanması, Türk futbolu adına son derece üzücüdür.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, yaşananları en güçlü şekilde kınıyoruz.
Tüm olumsuzluklara rağmen mücadelesini sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılan takımımızı tebrik ediyoruz.
Yaşanan olaylarla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz.
Kulübümüz bu süreçte gerekli tüm hukuki adımları kararlılıkla atacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."
NELER YAŞANDI?
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan Yüksekova Spor-Fenerbahçe arsaVev mücadelesi sırasında FBTV ekibine saldırı düzenlendi. Yaşanan olay nedeniyle sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalı karşılaşmayı canlı olarak yayınlayamadı.
Karşılaşma esnasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncularına çok sayıda yabancı madde atıldı. Sahada yaşanan gerginlik, mücadeleye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da tribünlerden atılan cisimlerin hedefi oldu. Kendisine isabet eden yabancı maddeler nedeniyle Bozkaya'nın yerde kaldığı belirtildi.
