Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Mert Hakan Yandaş'a destek verdi. Çağlayan'daki duruşmanın ardından mahkeme heyeti, oyuncu hakkında tahliye kararı aldı.
TAHLİYE SONRASI İLK MESAJ
Duruşma sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Tedesco, alınan kararla ilgili memnuniyetini "Mutluyuz" sözleriyle ifade etti. Teknik direktörün, oyuncusunu yalnız bırakmaması dikkat çekti.
ANTRENMAN VURGUSU
Tahliyenin ardından teknik direktör ile futbolcu arasında kısa bir diyalog yaşandı. Tedesco'nun, oyuncusuna moral vermek amacıyla "16.30'da antrenman var, seni de bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.