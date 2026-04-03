Tedesco'dan Mert Hakan'a antrenman daveti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tahliye edilen Mert Hakan Yandaş’ı yalnız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna antrenman mesajı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Mert Hakan Yandaş'a destek verdi. Çağlayan'daki duruşmanın ardından mahkeme heyeti, oyuncu hakkında tahliye kararı aldı.

TAHLİYE SONRASI İLK MESAJ

Duruşma sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Tedesco, alınan kararla ilgili memnuniyetini "Mutluyuz" sözleriyle ifade etti. Teknik direktörün, oyuncusunu yalnız bırakmaması dikkat çekti.

ANTRENMAN VURGUSU

Tahliyenin ardından teknik direktör ile futbolcu arasında kısa bir diyalog yaşandı. Tedesco'nun, oyuncusuna moral vermek amacıyla "16.30'da antrenman var, seni de bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den derbiye özel prim
Fenerbahçe’den derbiye özel prim

 Fenerbahçe'de Dybala sesleri!
Fenerbahçe'de Dybala sesleri!

