Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi oyunculara yönelik prim planını netleştirdi. Yönetim, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede motivasyonu artırmak adına özel bir ödeme kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, derbi galibiyeti için 1.5 milyon euro prim belirledi. Kulübün standart sisteminde derbi zaferleri için 1 milyon euro ödeme yapılırken, bu karşılaşma için rakamın artırıldığı öğrenildi.



HEDEF MORAL VE YARIŞ

Teknik heyet ve yönetim, Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetle hem takım içi motivasyonu yükseltmeyi hem de puan tablosundaki konumu güçlendirmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmanın sonucu, zirve yarışındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Galibiyet halinde belirlenen prim miktarının artırılmasına yönelik ek bir düzenlemenin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.