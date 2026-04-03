Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması sürerken Sofyan Amrabat cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha için İspanyol ekibi kararını verdi. Buna göre yeşil beyazlı ekip, deneyimli futbolcunun bonservisini alacak.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak
  • Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'te oynayan Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferi için İspanyol kulübü ile görüşmeler hızlandı.
  • Fenerbahçe, Amrabat'ın kalıcı transferi için yaklaşık 12 milyon euro bonservis beklerken Real Betis bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
  • Real Betis, teknik direktör Pellegrini'nin planlarında önemli yer tutan Amrabat'ın Dünya Kupası öncesi transferini bitirmeyi hedefliyor.
  • 29 yaşındaki Fas milli futbolcusu bu sezon Real Betis formasıyla 13 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
  • Betis sportif direktörü Manu Fajardo, Amrabat'ın performansından memnun olduğunu belirterek transfer görüşmelerinde aktif rol alacak.

Amrabat'ın geleceğiyle ilgili süreçte Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcileri arasındaki temasların hız kazandığı ifade edildi. Betis cephesinin, orta saha oyuncusunun takımda kalması için görüşmeleri öne çektiği kaydedildi.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak-2

TAKIMDA KİLİT ROL OYNUYOR

İspanyol ekibinin teknik yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Amrabat'ın takım içindeki rolü belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Betis yönetimi, Pellegrini'nin planlarında önemli bir yeri bulunan futbolcunun ayrılmasını istemiyor.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak-3

12 MİLYON EURO DETAYI

Kalıcı transfer için Fenerbahçe'nin yaklaşık 12 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. Real Betis'in ise bu rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlık masasında olacağı ifade ediliyor.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak-4

HEDEF DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRMEK

İspanyol kulübü, Amrabat transferini Dünya Kupası başlamadan önce sonuçlandırmayı hedefliyor. Fas Milli Takımı kadrosunda yer alması beklenen tecrübeli futbolcunun turnuva öncesinde değerinin artma ihtimali, süreci hızlandıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak-5

SPORTİF DİREKTÖR DEVREDE

Betis'te sportif direktör Manu Fajardo'nun Amrabat'ın performansından memnun olduğu ve transfer görüşmelerinde aktif rol üstleneceği ifade edildi. İspanyol ekibinin bu transferi sonuçlandırmak için kararlı bir tutum sergilediği belirtiliyor.

Real Betis kararını verdi! Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınacak-6

PERFORMANSI

29 yaşındaki Sofyan Amrabat, bu sezon Real Betis formasıyla 13 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Transfer hedefi 18'lik Karim Coulibaly
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe yeni stoperini Almanya'da buldu

 Fenerbahçe'den Hakkari'deki saldırı sonrası açıklama! "Kabul edilemez"
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'den saldırı tepkisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler