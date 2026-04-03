Amrabat'ın geleceğiyle ilgili süreçte Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcileri arasındaki temasların hız kazandığı ifade edildi. Betis cephesinin, orta saha oyuncusunun takımda kalması için görüşmeleri öne çektiği kaydedildi.
TAKIMDA KİLİT ROL OYNUYOR
İspanyol ekibinin teknik yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Amrabat'ın takım içindeki rolü belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Betis yönetimi, Pellegrini'nin planlarında önemli bir yeri bulunan futbolcunun ayrılmasını istemiyor.
12 MİLYON EURO DETAYI
Kalıcı transfer için Fenerbahçe'nin yaklaşık 12 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. Real Betis'in ise bu rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlık masasında olacağı ifade ediliyor.
HEDEF DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRMEK
İspanyol kulübü, Amrabat transferini Dünya Kupası başlamadan önce sonuçlandırmayı hedefliyor. Fas Milli Takımı kadrosunda yer alması beklenen tecrübeli futbolcunun turnuva öncesinde değerinin artma ihtimali, süreci hızlandıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
SPORTİF DİREKTÖR DEVREDE
Betis'te sportif direktör Manu Fajardo'nun Amrabat'ın performansından memnun olduğu ve transfer görüşmelerinde aktif rol üstleneceği ifade edildi. İspanyol ekibinin bu transferi sonuçlandırmak için kararlı bir tutum sergilediği belirtiliyor.
PERFORMANSI
29 yaşındaki Sofyan Amrabat, bu sezon Real Betis formasıyla 13 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
