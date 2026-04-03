Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Yüksekova Spor ile Fenerbahçe arsaVev arasında oynanan karşılaşma, saha dışı olaylarla gündeme geldi. Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede yaşanan gelişmeler, maçın önüne geçti.

YAYIN EKİBİNE SALDIRI İDDİASI

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmayı yayınlamakla görevli ekibe ve canlı yayın araçlarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nedenle maçın yayınının sağlanamadığı ifade edildi.