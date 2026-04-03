Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Yüksekova Spor ile Fenerbahçe arsaVev arasında oynanan karşılaşma, saha dışı olaylarla gündeme geldi. Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede yaşanan gelişmeler, maçın önüne geçti.
YAYIN EKİBİNE SALDIRI İDDİASI
Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmayı yayınlamakla görevli ekibe ve canlı yayın araçlarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nedenle maçın yayınının sağlanamadığı ifade edildi.
SAHA İÇİNDE DE GERGİNLİK
Karşılaşma sırasında Fenerbahçe teknik heyetine yönelik de bir müdahale yaşandığı aktarıldı. Teknik direktöre atılan sert bir cisim sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulübün resmi bilgilendirmesinde, yayın aracına ve ekipmanlara yönelik saldırı nedeniyle yayının gerçekleştirilemediği duyuruldu. Yönetim cephesinden yapılan açıklamalarda, olayların detaylarına ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi.