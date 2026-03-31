CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de kritik hafta! Gözler Milan Skiniar, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'de

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürerken gözler Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun son durumuna çevrildi. Beşiktaş ile oynanacak kritik mücadele öncesinde iki oyuncudan da sevindiren haber geldi. Öte yandan sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de kritik hafta! Gözler Milan Skiniar, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'de
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde pazar akşamı saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.
  • Nelson Semedo bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve Beşiktaş maçında forma giyme ihtimali yüksek görünüyor.
  • Milan Skriniar, Slovakya-Romanya maçının ardından İstanbul'a dönecek ve derbide sahada olma ihtimali yüksek.
  • Edson Alvarez, Hollanda'daki ameliyat sürecinin ardından İstanbul'a döndü ve birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde pazar akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev randevu öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'de kritik hafta! Gözler Milan Skiniar, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'de-2

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de tedavisi süren Edson Alvarez, Hollanda'daki ameliyat sürecinin ardından İstanbul'a döndü. Meksikalı futbolcu dün salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi. Gerekli test ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından Alvarez'in birkaç hafta içinde kademeli şekilde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kritik hafta! Gözler Milan Skiniar, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'de-3

NELSON SEMEDO MÜJDESİ

Sarı-lacivertlilere Nelson Semedo'dan sevindiren haber geldi. Portekizli sağ bek, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Semedo'nun Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Fenerbahçe'de kritik hafta! Gözler Milan Skiniar, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'de-4

SKRINIAR DÖNÜYOR

Milan Skriniar da bu akşam oynanacak Slovakya-Romanya maçının ardından İstanbul'a dönecek. Deneyimli stoperin takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin kaptanlarından biri olan Skriniar'ın da derbide sahada olma ihtimali yüksek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler