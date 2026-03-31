Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde pazar akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev randevu öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.
EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de tedavisi süren Edson Alvarez, Hollanda'daki ameliyat sürecinin ardından İstanbul'a döndü. Meksikalı futbolcu dün salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi. Gerekli test ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından Alvarez'in birkaç hafta içinde kademeli şekilde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
NELSON SEMEDO MÜJDESİ
Sarı-lacivertlilere Nelson Semedo'dan sevindiren haber geldi. Portekizli sağ bek, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Semedo'nun Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
SKRINIAR DÖNÜYOR
Milan Skriniar da bu akşam oynanacak Slovakya-Romanya maçının ardından İstanbul'a dönecek. Deneyimli stoperin takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin kaptanlarından biri olan Skriniar'ın da derbide sahada olma ihtimali yüksek.