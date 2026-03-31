Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, stadyumdaki ofisine giderken Ataşehir'de trafik kazası geçirdi. Yaşanan olay kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta bulunan şoföründe hafif morluklar olduğu ifade edildi.

Kazaya karışan diğer araçta da herhangi bir yaralanma ya da ciddi hasar bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.



Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."