Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanmasını da hızlandırdı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Jayden Oosterwolde'nin satışı sonrası savunmada sol ayaklı ve üst düzey bir ismi kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan ismi Lucas Beraldo oldu.
TALİBİ ÇOK
Paris Saint-Germain'in yollarını ayırmaya hazırlandığı Lucas Beraldo için Avrupa'dan ve Körfez'den yoğun ilgi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund, Sporting ve Suudi Arabistan ekipleri de 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler, güçlü rakiplere rağmen transferde elini çabuk tutmayı hedefliyor.
PERFORMANSI
Lucas Beraldo, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederek skor katkısı da verdi.