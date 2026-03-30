Sarı-lacivertliler, 2024/25 sezonunun devre arasında genç sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Transferin ardından önce Zenit'e, ardından Pafos'a kiralanan oyuncunun geleceği netleşti.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Sırp basınında yer alan haberlere göre, Pafos'un sözleşmede yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi.
Bu gelişme doğrultusunda 20 yaşındaki futbolcunun haziran ayında Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.