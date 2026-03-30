CANLI YAYIN
Geri

Mimovic Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe’nin sezon ortasında transfer ettiği Ognjen Mimovic’in, kiralık sürecinin ardından takıma geri dönmesi bekleniyor. Sırp basınında yer alan haberlere göre, Pafos’un sözleşmede yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Sarı-lacivertliler, 2024/25 sezonunun devre arasında genç sağ bek Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Transferin ardından önce Zenit'e, ardından Pafos'a kiralanan oyuncunun geleceği netleşti.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Bu gelişme doğrultusunda 20 yaşındaki futbolcunun haziran ayında Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler