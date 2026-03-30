Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı 5 kritik maç belli oldu

Fenerbahçe, nisan ayında 21 gün içinde oynayacağı 5 maçla sezonun en kritik sürecine giriyor. Sarı-lacivertli ekip, mayıs ayına girerken hem lig hem de kupada avantajını korumak için bu zorlu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı 5 kritik maç belli oldu

Sarı-lacivertli ekip, yoğun fikstür öncesi hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor. Teknik heyet, özellikle sakat oyuncuların derbiye yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.

DERBİYLE BAŞLIYOR

Fenerbahçe için kritik süreç, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisiyle başlayacak. 5 Nisan'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, zirve yarışında belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı 5 kritik maç belli oldu-2
LİGDE ÜST ÜSTE ZOR MAÇLAR

Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Kayserispor deplasmanına çıkacak. Ardından 17 Nisan'da Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçlardan kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.

KUPADA KONYASPOR ENGELİ

Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek finalde 21 Nisan'da Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak yarı finale yükselmek istiyor.

Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı 5 kritik maç belli oldu-3
AYIN ZİRVESİ DERBİ

Fenerbahçe, nisan ayının son maçında ise 26 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kritik mücadele, şampiyonluk yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, mayıs ayına girerken hem lig hem de kupada avantajını korumak için bu zorlu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor.

