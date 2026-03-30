Sarı-lacivertli ekip, yoğun fikstür öncesi hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor. Teknik heyet, özellikle sakat oyuncuların derbiye yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.
DERBİYLE BAŞLIYOR
Fenerbahçe için kritik süreç, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisiyle başlayacak. 5 Nisan'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, zirve yarışında belirleyici olacak.
LİGDE ÜST ÜSTE ZOR MAÇLAR
Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Kayserispor deplasmanına çıkacak. Ardından 17 Nisan'da Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçlardan kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.
KUPADA KONYASPOR ENGELİ
Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek finalde 21 Nisan'da Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak yarı finale yükselmek istiyor.
AYIN ZİRVESİ DERBİ
Fenerbahçe, nisan ayının son maçında ise 26 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kritik mücadele, şampiyonluk yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.
Sarı-lacivertli ekip, mayıs ayına girerken hem lig hem de kupada avantajını korumak için bu zorlu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor.