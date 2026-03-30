Fenerbahçe için kritik süreç, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisiyle başlayacak. 5 Nisan'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, zirve yarışında belirleyici olacak.

Sarı-lacivertli ekip, yoğun fikstür öncesi hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor. Teknik heyet, özellikle sakat oyuncuların derbiye yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.



LİGDE ÜST ÜSTE ZOR MAÇLAR

Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Kayserispor deplasmanına çıkacak. Ardından 17 Nisan'da Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçlardan kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.

KUPADA KONYASPOR ENGELİ

Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek finalde 21 Nisan'da Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak yarı finale yükselmek istiyor.