Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un raporu doğrultusunda yeni sezon yapılanmasını sürdürürken kadroda dikkat çeken bir değişime gitti. Yaklaşık 3.5 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Scottie Wilbekin ile vedalaşıldı. Kulübün yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncuya verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.
FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VEDA
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, Scottie Wilbekin'in 2022-23 sezonunda takıma katıldığı ve Çubuklu formayla geçirdiği dört sezonda elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe Beko, deneyimli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.
YENİ SEZON PLANLAMASI HIZ KAZANDI
Fenerbahçe Beko'da sezon sonu hedefleri sürerken gelecek yılın kadro mühendisliği de şekillenmeye başladı. Hem EuroLeague'de hem de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan mevcut sezonun kritik virajına odaklanırken diğer yandan kadro yapılanmasında net adımlar atıyor. Scottie Wilbekin ayrılığı da bu sürecin ilk somut gelişmelerinden biri oldu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Scottie Wilbekin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla EuroLeague'de 6 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 7.7 sayı ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği dönemin ardından Wilbekin için yeni bir sayfa açıldı.