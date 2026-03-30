Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, Scottie Wilbekin'in 2022-23 sezonunda takıma katıldığı ve Çubuklu formayla geçirdiği dört sezonda elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe Beko, deneyimli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.

YENİ SEZON PLANLAMASI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe Beko'da sezon sonu hedefleri sürerken gelecek yılın kadro mühendisliği de şekillenmeye başladı. Hem EuroLeague'de hem de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan mevcut sezonun kritik virajına odaklanırken diğer yandan kadro yapılanmasında net adımlar atıyor. Scottie Wilbekin ayrılığı da bu sürecin ilk somut gelişmelerinden biri oldu.