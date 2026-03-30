Brezilya'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçında kaleyi Ederson korudu. Tecrübeli eldiven, milli takımın ABD'de sürdürdüğü kamp sürecinde önemli isimlerden biri olarak öne çıktı. Brezilya Teknik Ekibi de deneyimli kalecinin performansını yakından takip etti.
Deneyimli kaleci aynı zamanda açıklamalarda bulundu. İşte Ederson'un sözleri...
Brezilya'nın dünya şampiyonu olabileceğine neden inanıyorsunuz?
"Her şeyimiz var, her şey... Kalitemiz, potansiyelimiz. Tabii ki, koçun (Ancelotti) ihtiyaç duyduğu tüm fikirleri hayata geçirmek için hala yapılacak biraz iş var, iyi oynayıp iyi futbolumuzu gösterebilmeliyiz. Ama oyuncular ilk inanan olmak zorunda, çünkü oyuncular inanmıyorsa, unut gitsin."
Dünya Kupası'na bu kadar yakın aklından neler geçiyor?
"Sadece iki ay kaldı ve sürecimiz sayesinde hala yapacak çok işimiz var. Ama bunu antrenmanlarda da uyguladık, mümkün olduğunca hızlı uyum sağlamaya, koçun bizden istediklerini sindirmeye çalışıyoruz. Çünkü sürecimiz geç başladı. Bu yüzden umarım turnuva sırasında uzun zamandır yaptıklarımızı ve pratiklerimizi uygulayabiliriz."
Şu anda Türkiye'de çalmak nasıl bir şey? Yerel futbol ve rekabetler hakkında Taffarel ile sohbet etme fırsatınız oldu mu?
"Evet, evet, futbol orada çılgınca. Ama Türkiye çok iyi bir ülke, halkı sadece futbola değil, spora da hayran. Yani orada biraz Brezilya'yı anımsatıyor, biraz Corinthians taraftarlarını anımsatıyor. Vasco, Flamengo taraftarları, en fanatik taraftarlar ve doksan dakika boyunca tezahürat yapıyorlar.
Ama gerçekten hatırlatan şey Corinthians ve Vasco taraftarları, oradaki insanlar fanatik, takımla birlikte oynuyorlar, takımla birlikte acı çekiyorlar. İngiltere'de alışık olduğumdan çok farklı. Orada, insanlar oyunu İngiltere'den daha çok yaşıyor."
Brezilya'da futbol hakkında konuşurken tutku ile akıl arasında uzlaşmakta zorlanıyoruz, sizce de öyle değil mi?
"Evet, Türkiye'de de aynı. Bazen çok duygudan da konuşuyorlar; Yorumları duygudan yazıyorlar, duygudan mesaj gönderiyorlar, ama bu normal, taraftarların işi. Taraftar her zaman kazanmak ister.
Milli takımda da böyle. Taraftarlar her zaman kazanmak ve takımın iyi oynadığını görmek ister, ama bu her zaman böyledir. Bazılarımız oyuncular anlıyor ama büyük çoğunluğu anlamıyor."
Türkiye'deki sezonun son dönemi nasıl geçiyor? Ve Premier Lig'de sence şampiyonluğu kim kazanacak?
"Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ama her şey açık. Son maç gününe kadar savaşacağız, bunun mümkün olduğuna inanarak. Ve Premier Lig'de hep "Cityli" olarak kalacağım. City'nin son düzlüğü oradaki diğer takımlardan farklı, bu kesin."