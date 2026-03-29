Fenerbahçe'de yalnızca takıma katılacak yeni isimler değil, mevcut kadrodaki yıldızların geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu süreçte adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılan İsmail Yüksek için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
AVRUPA'DAN İLGİ ARTIYOR
İsmail Yüksek'e olan ilgi her geçen gün daha da büyüyor. Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un, İngiltere'den ise Brighton'ın milli futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyor. Bu kulüplerin ardından şimdi de İtalya Serie A devi Juventus'un devreye girmesi dikkat çekti.
JUVENTUS'TAN YAKIN TAKİP
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Juventus'un transfer radarına girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin izleme komitesinin İsmail Yüksek'i detaylı şekilde takip ettiği ve oyuncu hakkında olumlu bir rapor hazırladığı belirtildi. Bu raporun teknik direktör Luciano Spalletti'ye sunulacağı, deneyimli çalıştırıcının vereceği kararın ardından resmi adımın atılabileceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTUYOR
İsmail Yüksek için Fenerbahçe cephesinin beklentisi de netleşmiş durumda. Sarı-lacivertli kulübün, başarılı futbolcunun ayrılığına 25 milyon Euro'nun altında bir rakamla onay vermesi beklenmiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen milli oyuncu için yönetimin güçlü bir pazarlık zemini hazırladığı görülüyor.
SEZON PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Orta sahadaki enerjisi, savunma katkısı ve oyun temposuyla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail, Avrupa kulüplerinin ilgisini bu performansıyla daha da artırdı.