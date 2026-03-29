Juventus'un izleme komitesi İsmail Yüksek hakkında olumlu rapor hazırladı ve bu rapor teknik direktör Luciano Spalletti'ye sunulacak.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için 25 milyon Euro'nun altında bir teklife onay vermeyecek.

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asist kaydetti.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de yalnızca takıma katılacak yeni isimler değil, mevcut kadrodaki yıldızların geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu süreçte adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılan İsmail Yüksek için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

AVRUPA'DAN İLGİ ARTIYOR İsmail Yüksek'e olan ilgi her geçen gün daha da büyüyor. Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un, İngiltere'den ise Brighton'ın milli futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyor. Bu kulüplerin ardından şimdi de İtalya Serie A devi Juventus'un devreye girmesi dikkat çekti.