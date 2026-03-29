Transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği ve bu şartların anlaşma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Dinamo Zagreb, Livakovic için yaklaşık 1 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için bonservis beklentisini 4 milyon eurodan 1-2 milyon euro bandına düşürdü.

FENERBAHÇE BONSERVİS BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre Fenerbahçe, daha önce Dominik Livakovic için 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ediyordu. Son gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin bu beklentisini 1 ila 2 milyon Euro bandına çektiği belirtildi.