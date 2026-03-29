Sezonun ikinci yarısında eski takımına kiralanan Dominik Livakovic'in kariyerine Hırvatistan'da devam etmek istediği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği konuşuluyor.
FENERBAHÇE BONSERVİS BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ
İddiaya göre Fenerbahçe, daha önce Dominik Livakovic için 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ediyordu. Son gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin bu beklentisini 1 ila 2 milyon Euro bandına çektiği belirtildi.
DINAMO ZAGREB PLANINI HAZIRLADI
Hırvat ekibinin Dominik Livakovic için yaklaşık 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca deneyimli kalecinin yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon Euro kazanabileceği ifade ediliyor. Bu şartların, transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.