Dominik Livakovic için Fenerbahçe'den flaş karar! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’nin devre arasında eski kulübü Dinamo Zagreb’e kiraladığı Dominik Livakovic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Hırvat kalecinin bonservis bedelindeki beklentisini aşağı çektiği öne sürüldü. Deneyimli eldivenin ülkesine dönmek istediği de öğrenidli.

  • Fenerbahçe, Dominik Livakovic için bonservis beklentisini 4 milyon eurodan 1-2 milyon euro bandına düşürdü.
  • Dinamo Zagreb, Livakovic için yaklaşık 1 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
  • Livakovic, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak eski takımına döndü ve kariyerine Hırvatistan'da devam etmek istiyor.
  • Dinamo Zagreb'in teklifine göre Livakovic, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euro kazanabilecek.
  • Transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği ve bu şartların anlaşma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Sezonun ikinci yarısında eski takımına kiralanan Dominik Livakovic'in kariyerine Hırvatistan'da devam etmek istediği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği konuşuluyor.

FENERBAHÇE BONSERVİS BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre Fenerbahçe, daha önce Dominik Livakovic için 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ediyordu. Son gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin bu beklentisini 1 ila 2 milyon Euro bandına çektiği belirtildi.

DINAMO ZAGREB PLANINI HAZIRLADI

Hırvat ekibinin Dominik Livakovic için yaklaşık 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca deneyimli kalecinin yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon Euro kazanabileceği ifade ediliyor. Bu şartların, transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

