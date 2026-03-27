Fenerbahçe'den potada yıldız transferi! Trey Lyles liste başı

EuroLeague’de üst üste ikinci kez şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-lacivertli ekipte özellikle uzun rotasyonuna yapılacak takviye için çalışmalar sürerken gündeme Trey Lyles geldi.

  • Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Kanadalı uzun forvet Trey Lyles'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
  • 30 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Fenerbahçe o dönemde teklif sunmayı planlıyor.
  • Trey Lyles bu sezon EuroLeague'de Real Madrid formasıyla 33 maçta 13.2 sayı, 4.3 ribaund ve 1.5 asist ortalaması yakaladı.
  • Fenerbahçe uzun rotasyonunda seviye yükseltmek ve kadro derinliğini artırmak amacıyla transfer çalışması yürütüyor.
  • Sarı-lacivertli kulüp şu aşamada resmi adım atmadı ancak sezon sonu için plan yapıyor.

Fenerbahçe'nin, sezon başında Real Madrid kadrosuna katılan Trey Lyles için devreye girmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, özellikle uzun bölgesinde seviye yükseltecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Kanadalı yıldızı bu doğrultuda gündemine aldığı ifade edildi.

SEZON SONU İÇİN PLAN YAPILIYOR

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin şu aşamada resmi bir adım atmadığı ancak sezon sonunda teklif sunabileceği kaydedildi. Bu durum, transfer dosyasını sarı-lacivertliler açısından daha dikkat çekici hale getirdi.

REAL MADRID PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Trey Lyles, bu sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 33 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli uzun forvet, bu karşılaşmalarda 13.2 sayı, 4.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı. Ortaya koyduğu istikrarlı performans, Fenerbahçe'nin ilgisini güçlendiren en önemli etkenlerden biri oldu.

YENİ SEZONUN ŞİFRESİ KADRO DERİNLİĞİ

Fenerbahçe, EuroLeague'de zirve yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için daha güçlü ve dengeli bir kadro kurmayı hedefliyor. Trey Lyles isminin gündeme gelmesi, sarı-lacivertli ekibin uzun rotasyonunda kaliteyi artırma planını net şekilde ortaya koydu.

