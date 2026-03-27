Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Kanadalı uzun forvet Trey Lyles'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

30 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Fenerbahçe o dönemde teklif sunmayı planlıyor.

Trey Lyles bu sezon EuroLeague'de Real Madrid formasıyla 33 maçta 13.2 sayı, 4.3 ribaund ve 1.5 asist ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe uzun rotasyonunda seviye yükseltmek ve kadro derinliğini artırmak amacıyla transfer çalışması yürütüyor.

Sarı-lacivertli kulüp şu aşamada resmi adım atmadı ancak sezon sonu için plan yapıyor.

Fenerbahçe'nin, sezon başında Real Madrid kadrosuna katılan Trey Lyles için devreye girmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, özellikle uzun bölgesinde seviye yükseltecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Kanadalı yıldızı bu doğrultuda gündemine aldığı ifade edildi.

SEZON SONU İÇİN PLAN YAPILIYOR Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin şu aşamada resmi bir adım atmadığı ancak sezon sonunda teklif sunabileceği kaydedildi. Bu durum, transfer dosyasını sarı-lacivertliler açısından daha dikkat çekici hale getirdi.