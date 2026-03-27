Fenerbahçe'nin, sezon başında Real Madrid kadrosuna katılan Trey Lyles için devreye girmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, özellikle uzun bölgesinde seviye yükseltecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Kanadalı yıldızı bu doğrultuda gündemine aldığı ifade edildi.
SEZON SONU İÇİN PLAN YAPILIYOR
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin şu aşamada resmi bir adım atmadığı ancak sezon sonunda teklif sunabileceği kaydedildi. Bu durum, transfer dosyasını sarı-lacivertliler açısından daha dikkat çekici hale getirdi.
REAL MADRID PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Trey Lyles, bu sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 33 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli uzun forvet, bu karşılaşmalarda 13.2 sayı, 4.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı. Ortaya koyduğu istikrarlı performans, Fenerbahçe'nin ilgisini güçlendiren en önemli etkenlerden biri oldu.
YENİ SEZONUN ŞİFRESİ KADRO DERİNLİĞİ
Fenerbahçe, EuroLeague'de zirve yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için daha güçlü ve dengeli bir kadro kurmayı hedefliyor. Trey Lyles isminin gündeme gelmesi, sarı-lacivertli ekibin uzun rotasyonunda kaliteyi artırma planını net şekilde ortaya koydu.