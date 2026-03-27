Sezon başında Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Atletico Madrid başta olmak üzere birçok İspanyol ekibinin oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Asensio'nun menajerine "Teklif getirmeyin, oyuncu satılık değil" mesajını ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 25-30 milyon euro seviyesindeki teklifleri dahi değerlendirmeye almayacağı aktarıldı.



KAPTANLIK PLANI

Kulübün, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Asensio'ya gelecek sezon ikinci kaptanlık vermeyi planladığı ifade edildi. Milan Skriniar'ın olmadığı maçlarda kaptanlık pazubentinin İspanyol futbolcuya verileceği kaydedildi.

Marco Asensio'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılık düşünmediği öğrenildi. Oyuncunun, "Burada çok mutluyum, ayrılmak istemiyorum" mesajını ilettiği belirtildi.