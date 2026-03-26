REAL'DE BİRLİKTE OYNADILAR Sergio Ramos ile Marco Asensio'nun geçmişte Real Madrid'de birlikte forma giymesi, bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi. İki İspanyol futbolcu, 2015 ile 2021 yılları arasında aynı takımda önemli başarılara imza atmıştı.

SÜREÇ TİTİZLİKLE YÖNETİLİYOR Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, bir yandan şampiyonluk yarışındaki kritik sürece odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro yapılanması için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte golcü, sol bek ve stoper bölgeleri öncelikli transfer başlıkları arasında yer alıyor. Ara transfer döneminde özellikle hücum hattına yapılan takviyelerden beklenen verimin alınamaması sonrası yönetim eleştirilerin odağında kalmıştı. Bu kez benzer bir tablo yaşamak istemeyen Fenerbahçe cephesinin, transfer sürecini daha titiz ve kontrollü şekilde yürüttüğü belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco de bu konuda en fazla verim sağlamak açısından raporlarını net olarak sunacak.

STOPER LİSTESİNDE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI Fenerbahçe'nin stoper transferi için hazırladığı listede Jhon Lucumi ile Diogo Leite isimlerinin öne çıktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim, savunmanın merkezine doğrudan katkı verecek ve yeni sezonda fark yaratacak bir oyuncu kazandırmak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da her iki futbolcu için olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Yönetimin, yeni sezona Milan Skriniar'ın yanında daha tecrübeli ve güven veren bir stoperle başlama hedefi taşıdığı kaydediliyor.

JHON LUCUMI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Jhon Lucumi için tüm imkanların zorlanacağı konuşuluyor. Kolombiyalı savunmacı, ara transfer döneminde de sarı-lacivertli kulübün gündemine gelmişti. Bu kez transferin gerçekleşmesi adına daha somut adımların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Lucumi'nin Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu dosyada ısrarcı olduğu ve transfer şartlarını zorlayabileceği ifade ediliyor.