Kadrodaki yabancı oyuncular arasında Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Semedo, Alvarez, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Nene, Musaba, Cherif ve Talisca yer alıyor. Öte yandan Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Becao ve Omar Fayed ise kiralık gönderilen isimler olarak dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertli ekipte halihazırda A takım bünyesinde 14 yabancı futbolcu bulunurken, 6 yabancı futbolcunun da kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesi tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.

ALVAREZ AYRILACAK!

Böylece kulübün sözleşmeli toplam yabancı oyuncu sayısı 20'ye ulaşıyor. Yönetimin elini bir nebze rahatlatacak gelişme ise Alvarez'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması. Alınan bilgilere göre, bu ayrılıkla birlikte sayı 19'a düşecek olsa da, mevcut tablo yeni transfer planları açısından bir engel teşkil ediyor.

