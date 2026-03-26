Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe’de seçim gündemi sürerken Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Aziz Yıldırım’ın ayrıca ilerleyen süreç için projeleri olduğunu ifade ettiği ancak yeniden adaylık düşünmediğini dile getirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan seçim öncesi gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Yıldırım'ın aday olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Aziz Yıldırım'ın, "Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ BIRAKMIYORUM"

Yıldırım'ın açıklamasında, kulüple bağını sürdüreceğini vurguladığı belirtildi. Deneyimli isim, "Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile daha fazla ilgileneceğim, yardım edeceğim" dedi.

