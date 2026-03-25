CANLI YAYIN
Geri

LeBron James'ten Fenerbahçe sözleri! Steve Nash örnek gösterdi

Steve Nash, modern NBA hücumlarını anlatırken Fenerbahçe Beko ve Sarunas Jasikevicius’un setlerine örnek verdi.

Giriş Tarihi:
LeBron James ve Steve Nash'in sunduğu Mind the Game Podcast'in yeni bölümünde Austin Reaves konuk oldu. Programda günümüz basketbolunda hücum anlayışının değişimi ele alındı.

MODERN HÜCUM ANLAYIŞI

Steve Nash, artık klasik set hücumlarının yerini daha hızlı ve akışkan oyunların aldığını belirtti. "Artık set oynamıyoruz, hayalet perde gibi aksiyonlarla hızlı karar alıp avantaj yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ÖRNEĞİ VERDİ

Nash, açıklamasında Fenerbahçe Beko'nun set oyunlarına da değinerek, "Bunu savunmak, Fenerbahçe'nin en iyi setlerini savunmaktan daha zor" dedi. Deneyimli isim, set oyunlarında savunmaların değişim yaparak hücumları bire bire zorladığını vurguladı.

Nash, oyunun temelinde hâlâ bire birde avantaj yaratmanın yer aldığını ve modern sistemlerin bu anlayış üzerine kurulduğunu ifade etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler