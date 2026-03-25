Steve Nash, artık klasik set hücumlarının yerini daha hızlı ve akışkan oyunların aldığını belirtti. "Artık set oynamıyoruz, hayalet perde gibi aksiyonlarla hızlı karar alıp avantaj yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

LeBron James ve Steve Nash'in sunduğu Mind the Game Podcast'in yeni bölümünde Austin Reaves konuk oldu. Programda günümüz basketbolunda hücum anlayışının değişimi ele alındı.



FENERBAHÇE ÖRNEĞİ VERDİ

Nash, açıklamasında Fenerbahçe Beko'nun set oyunlarına da değinerek, "Bunu savunmak, Fenerbahçe'nin en iyi setlerini savunmaktan daha zor" dedi. Deneyimli isim, set oyunlarında savunmaların değişim yaparak hücumları bire bire zorladığını vurguladı.

Nash, oyunun temelinde hâlâ bire birde avantaj yaratmanın yer aldığını ve modern sistemlerin bu anlayış üzerine kurulduğunu ifade etti.