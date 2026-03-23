Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılık ihtimali gündeme gelirken, son gelişmeler dengeleri değiştirdi.
GALİBİYET DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından takım içinde ve Samandıra'da birlik havasının yeniden oluştuğu öğrenildi. Bu sonucun, teknik heyete yönelik eleştirileri de azalttığı belirtildi.
YÖNETİMDEN DESTEK KARARI
Yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetle yola devam etme kararını sürdürdüğü ifade edildi.
Sarı-lacivertli ekipte, teknik kadroya verilen desteğin sezonun kalan bölümünde de devam etmesi bekleniyor.