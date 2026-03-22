Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı kadrosuna dahil edilmesi gündem oldu. Oyuncunun sağlık durumu sürerken yapılan davet, farklı görüşleri beraberinde getirdi.



"KARİYERİNİ RİSKE ATTI" Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı" ifadelerini kullandı.