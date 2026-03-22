Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı kadrosuna dahil edilmesi gündem oldu. Oyuncunun sağlık durumu sürerken yapılan davet, farklı görüşleri beraberinde getirdi.
"KARİYERİNİ RİSKE ATTI"
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı" ifadelerini kullandı.
DOKTORDAN UYARI GELDİ
Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano, oyuncunun sağlık durumuna temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Fano, "İyileşmesi zor bir sakatlık. Tam olarak toparlanmadan sahaya dönmemeli. Oynarsa iğneyle oynar ve sakatlığın tekrarlama ya da kötüleşme riski var. Ağrıları sürüyorsa geri dönmesini tavsiye etmem" dedi.
Slovak basınında da konuyla ilgili değerlendirmelerde milli takım kararının risk taşıdığı yönünde görüşler yer aldı.