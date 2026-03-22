Emre Mor Fenerbahçe'den ayrılıyor! İstanbul'da kalacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor ile yeni kontrat yapılmayacak, oyuncu kariyerine İstanbul’da devam etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor, sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı. Daha sonra Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

YENİ SÖZLEŞME YOK

Fenerbahçe yönetiminin Emre Mor ile yeni sözleşme yapmama kararı aldığı ve oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Deneyimli futbolcunun kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planladığı ve bu doğrultuda teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de kadro dışında kalan Emre Mor, herhangi bir maçta süre alamadı.

