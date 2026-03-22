Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor, sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı. Daha sonra Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.