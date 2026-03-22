Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmişti.

VATANDAŞLIK SÜRECİ TAMAMLANMADI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda forma giyebilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle genç futbolcunun davet almasına rağmen kampa katılamayacağı belirtildi.