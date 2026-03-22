Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmişti.
VATANDAŞLIK SÜRECİ TAMAMLANMADI
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda forma giyebilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle genç futbolcunun davet almasına rağmen kampa katılamayacağı belirtildi.
DIAKHON SENEGAL'İ SEÇTİ
Aynı kadroya çağrılan Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti federasyona bildirmeden reddettiği aktarıldı.
FEDERASYONDA KRİZ YAŞANDI
Fransa Futbol Federasyonu'nun, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadronun açıklanmasının ardından öğrendiği ifade edildi.
Fransa U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg, 30 Mart'ta ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.