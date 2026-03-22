Adale ve kasık sakatlıklarının yoğunluğu, maç takviminden çok antrenman temposu ve verilen izinlerle ilişkilendirildi. Yüksek tempolu çalışmaların yeterince yapılmadığı yönündeki değerlendirmeler, mevcut antrenman programını tartışmaya açtı.



SAVUNMADA EKSİKLER BELİRLEYİCİ

Savunma hattındaki eksikler teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro planlamasını zorlaştırdı. Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın yokluğu, en fazla hissedilen eksikler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşamayan 9 oyuncudan 4'ünü devre arasında transfer edilen Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Mert Günok oluşturdu. Rotasyonda yer alan Fred, Oğuz Aydın ve Tarık Çetin de sakatlık yaşamayan isimler arasında yer aldı. İlk 11'in düzenli oyuncularından sadece Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşamayan isim oldu.