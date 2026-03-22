Bu sezon 13 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcuya Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'in ilgi gösterdiği aktarıldı. İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar izlemeyi planladığı belirtildi.



BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Fenerbahçe yönetiminin, 7.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Asensio'yu mevcut şartlarda satmayı düşünmediği öğrenildi. Ancak 25-30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

Bu rakamın altındaki tekliflerin ise doğrudan reddedileceği belirtildi.

İstanbul'da kariyerine devam eden Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.