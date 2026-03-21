Bu sezon savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan Fenerbahçe, özellikle Milan Skriniar'ın yokluğunda kritik puan kayıpları yaşadı. Yeni sezona daha güçlü bir savunma hattıyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
MALİ PLANLAMA BELİRLEYİCİ OLDU
Yönetim, mali disiplini korumak adına bonservisi elinde olacak oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda Antonio Rüdiger, John Stones ve Harry Maguire isimleri gündeme alındı.
RÜDIGER İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Başkan Sadettin Saran'ın listede Antonio Rüdiger'e daha sıcak baktığı belirtildi. 33 yaşındaki Alman savunmacının tecrübesi ve liderliği nedeniyle ön plana çıktığı aktarıldı. Galatasaray'ın da devreye girme ihtimali, bu transferde rekabet ihtimalini artırıyor.
KARARI TEDESCO VERECEK
Yönetim, belirlenen adayları teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunacak. Transfer sürecinin, Tedesco'nun tercihine göre şekilleneceği ifade edildi.
REKOR BONSERVİS
Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, 2022 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edildi.
Manchester City'de oynayan John Stones, savunmanın yanı sıra sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor ve Pep Guardiola'nın sisteminde önemli bir rol üstleniyor.
Harry Maguire ise 2019'da Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu rakam, stoper pozisyonu için ödenen en yüksek bonservis olarak kayıtlarda yer alıyor.