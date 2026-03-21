

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Atletico Mineiro spor direktörü Paulo Bracks, daha önce yaptığı açıklamada Fred ile temas kurduklarını doğruladı. Bracks, oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için transferin şu an mümkün olmadığını belirtirken, kulüp olarak Fred'i yeniden kadroya katmak istediklerini ifade etti.

Fred ile Brezilya'dan Corinthians'ın da ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli orta saha bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.