Sezon başından bu yana ağırlıklı olarak sonradan oyuna dahil olan Dorgeles Nene, forma bulduğu maçlarda sergilediği performansla öne çıktı. Genç oyuncu, özellikle Gaziantep FK karşısındaki oyunuyla dikkat çekti.
TEKNİK HEYETTEN ONAY ALDI
Gaziantep FK maçındaki performansının ardından Nene, teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin beğenisini kazandı. Genç futbolcunun sahadaki etkili oyunu sonrası yeni bir karar alındı.
LİGİN KALANINDA İLK 11'DE
Tedesco'nun, sezonun geri kalan bölümünde Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı belirtildi.
Genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.