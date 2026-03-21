Fenerbahçe, yaz transfer dönemi planlamasını sürdürürken kadrodaki oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Jayden Oosterwolde ve Archie Brown için yönetim, görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.



BONSERVİSLER NETLEŞTİ İtalya'dan talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için 25 milyon euro bonservis belirlendi. 24 yaşındaki Hollandalı sol bek, bu rakamın altına bırakılmayacak. Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya transfer edilen Archie Brown için ise 15 milyon euro talep ediliyor. İngiliz oyuncuya İspanya ve İngiltere'den kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı.