Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Brown kararı: Sezon sonu satış planı

Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown için gelen tekliflere sezon sonunu işaret etti; iki oyuncu için toplam 40 milyon euro bonservis beklentisi belirlendi.

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi planlamasını sürdürürken kadrodaki oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Jayden Oosterwolde ve Archie Brown için yönetim, görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.

BONSERVİSLER NETLEŞTİ

İtalya'dan talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için 25 milyon euro bonservis belirlendi. 24 yaşındaki Hollandalı sol bek, bu rakamın altına bırakılmayacak.

Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya transfer edilen Archie Brown için ise 15 milyon euro talep ediliyor. İngiliz oyuncuya İspanya ve İngiltere'den kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı.

SATIŞ PLANI MASADA

Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılmasını transfer bütçesi oluşturma açısından değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, Oosterwolde ve Brown için toplam 14 milyon euro bonservis ödemişti.

Satışların gerçekleşmesi halinde iki oyuncudan toplam 26 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

