Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, düzenlediği basın toplantısında milli takım gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklanan kadroda sakatlığı bulunan Milan Skriniar'ın yer alması dikkat çekti.
"FEDAKARLIK YAPIYOR"
Calzona, deneyimli savunma oyuncusunun durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İtalyan teknik adam, "Oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Büyük oyuncuların yapacağı gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.
Skriniar'ın kısa sürede takıma dönmek istediğini belirten Calzona, oyuncunun bu süreçte önemli bir risk aldığını vurguladı.
PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR
Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı finalinde sahasında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçmesi halinde Slovakya, Türkiye ile Romanya arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Slovakya'da gözler hem play-off mücadelesine hem de Milan Skriniar'ın sahadaki durumuna çevrildi.