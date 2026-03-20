Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Fenerbahçe'de sakat oyuncuların dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli ekip, yaşanan eksiklere rağmen yoluna devam ederken milli aranın ardından kadro yapısında önemli bir toparlanma bekleniyor.
KRİTİK İSİMLER GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de özellikle savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar'ın tamamen iyileşmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Beşiktaş derbisinde sahada olması planlanıyor.
Gaziantep FK maçında ikinci yarıda süre alan Anderson Talisca'nın da fiziksel olarak hazır hale gelmesi ve eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk 11'de görev alması öngörülüyor.
KADRODA GENİŞLİK ARTIYOR
Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun 1 Nisan itibarıyla takıma katılması beklenirken, Çağlar Söyüncü'nün de benzer tarihlerde sahalara dönmesi planlanıyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez'in ise yeniden takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Kısmi kas kopması yaşayan Levent'in dönüşünün ise nisan ayının sonunu bulması bekleniyor. Fenerbahçe, sakat oyuncuların geri dönmesiyle birlikte sezonun kalan bölümüne daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.