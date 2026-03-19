Fenerbahçe'de yerli isimlerden Tedesco'ya tepki: Forma adaleti yok

İddialara göre Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın, İtalyan hocanın forma adaletinden rahatsız durumda... Kerem’in tesislerde artık tepkilerini yüksek sesle dile getirdiği ve yönetimin bu sıkıntının önüne geçmek için uğraştığı da öne sürülüyor.

  • Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ilk 11'de yeterince şans bulamadıkları gerekçesiyle rahatsızlık yaşıyor.
  • Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yabancı futbolculara daha fazla ilgi gösterdiği yönünde yerli oyuncular arasında bir algı oluştu.
  • Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek son Gaziantep maçında sadece oyunun sonlarında forma giydi.
  • Takımın üst üste aldığı puan kayıplarının ardından yerli oyunculardaki rahatsızlık daha görünür hale geldi.
  • Tedesco'nun kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yönetim değişikliği sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından dikkat çeken bir huzursuzluk gün yüzüne çıktı.

Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu (Haberin fotoğrafları AA ve AFP'ye aittir)

FORMADA DAĞITIMINDA ADALET YOK

Sarı-Lacivertli ekipte yerli futbolcuların, forma dağılımında adalet olmadığı gerekçesiyle rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. İddialara göre; Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de yeterince şans bulamamaktan şikayetçi durumda...

İsmail Yüksek Fenerbahçe'de en çok süre alan yerli isimler arasında bulunuyor

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerinin özellikle yerli oyuncular arasında tepkiye neden olduğu, İtalyan çalıştırıcının yabancı futbolculara daha fazla ilgi gösterdiği yönünde bir algı oluştuğu öne sürülüyor. Son Gaziantep karşılaşmasında Kerem ve İsmail maçın sonlarında oyuna girmişti...

Kerem Aktürkoğlu

SESLER YÜKSELİYOR

Öte yandan takımın başarılı sonuçları nedeniyle bu konunun uzun süre gündeme taşınmadığı ancak üst üste gelen puan kayıplarının ardından rahatsızlığın daha görünür hale geldiği kaydedildi. Hatta Kerem'in artık tepkilerini yüksek sesle dile getirdiği de belirtiliyor. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği sonrası, Tedesco'nun kararı ile İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı.

