Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından dikkat çeken bir huzursuzluk gün yüzüne çıktı.
FORMADA DAĞITIMINDA ADALET YOK
Sarı-Lacivertli ekipte yerli futbolcuların, forma dağılımında adalet olmadığı gerekçesiyle rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. İddialara göre; Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de yeterince şans bulamamaktan şikayetçi durumda...
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerinin özellikle yerli oyuncular arasında tepkiye neden olduğu, İtalyan çalıştırıcının yabancı futbolculara daha fazla ilgi gösterdiği yönünde bir algı oluştuğu öne sürülüyor. Son Gaziantep karşılaşmasında Kerem ve İsmail maçın sonlarında oyuna girmişti...
SESLER YÜKSELİYOR
Öte yandan takımın başarılı sonuçları nedeniyle bu konunun uzun süre gündeme taşınmadığı ancak üst üste gelen puan kayıplarının ardından rahatsızlığın daha görünür hale geldiği kaydedildi. Hatta Kerem'in artık tepkilerini yüksek sesle dile getirdiği de belirtiliyor. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği sonrası, Tedesco'nun kararı ile İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı.