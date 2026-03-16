Il Mattino'nun haberinde teknik direktör Antonio Conte'nin geleceği konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yeni sezonda da Napoli'nin başında olması bekleniyor.

İtalya'da Napoli'nin yeni sezon planlaması gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde kadroda bazı değişikliklere hazırlanıyor.

Conte'nin ise Scott McTominay ile Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund'un takımda kalmasını istediği kaydedildi.

Haberde, Napoli yönetiminin Romelu Lukaku için yaz aylarında gelecek iyi teklifleri değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Belçikalı golcünün olası bir transferine sıcak bakıldığı aktarıldı.



SAKATLIK SEZONU ETKİLEDİ

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Romelu Lukaku, bu nedenle bu sezon sınırlı süre alabildi. Deneyimli futbolcu, 7 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Lukaku'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.