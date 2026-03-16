Napoli’den Lukaku için ayrılık planı

Napoli’nin yaz transfer döneminde Romelu Lukaku için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. İtalyan ekibinde teknik direktör Antonio Conte’nin ise görevine devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Napoli’den Lukaku için ayrılık planı

İtalya'da Napoli'nin yeni sezon planlaması gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde kadroda bazı değişikliklere hazırlanıyor.

CONTE DEVAM EDİYOR

Il Mattino'nun haberinde teknik direktör Antonio Conte'nin geleceği konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yeni sezonda da Napoli'nin başında olması bekleniyor.

Napoli’den Lukaku için ayrılık planı-2
LUKAKU İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Haberde, Napoli yönetiminin Romelu Lukaku için yaz aylarında gelecek iyi teklifleri değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Belçikalı golcünün olası bir transferine sıcak bakıldığı aktarıldı.

Conte'nin ise Scott McTominay ile Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund'un takımda kalmasını istediği kaydedildi.

Napoli’den Lukaku için ayrılık planı-3
SAKATLIK SEZONU ETKİLEDİ

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Romelu Lukaku, bu nedenle bu sezon sınırlı süre alabildi. Deneyimli futbolcu, 7 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Lukaku'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

