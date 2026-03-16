CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe sezonun kalan bölümüne odaklandı

Süper Lig’de zirve yarışında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, sezonun kalan bölümüne odaklandı. Sarı-lacivertli ekip hem ligde üst sıralara çıkmayı hem de Türkiye Kupası’nda başarı elde etmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaşanan puan kaybının ardından kalan maçlara odaklandı. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk ihtimali zorlaşsa da sezonu en iyi noktada tamamlamak için ligdeki karşılaşmaları kazanmayı hedefliyor.

KUPA HEDEFİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknik heyet ve futbolcuların, ligde kalan maçların yanı sıra Türkiye Kupası'na da büyük önem verdiği belirtildi. Takım içinde yapılan değerlendirmelerde sezonun ikinci bölümünde performansı artırma hedefi ön plana çıktı.

DERBİLER KRİTİK OLACAK

Kulüp içinde yapılan analizlerde özellikle derbi maçların belirleyici olacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli ekip, ligde üst sıralara yaklaşmak ve Türkiye Kupası'nda finale kadar ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

