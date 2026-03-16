Fenerbahçe, Süper Lig'de yaşanan puan kaybının ardından kalan maçlara odaklandı. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk ihtimali zorlaşsa da sezonu en iyi noktada tamamlamak için ligdeki karşılaşmaları kazanmayı hedefliyor.
KUPA HEDEFİ ÖNE ÇIKIYOR
Teknik heyet ve futbolcuların, ligde kalan maçların yanı sıra Türkiye Kupası'na da büyük önem verdiği belirtildi. Takım içinde yapılan değerlendirmelerde sezonun ikinci bölümünde performansı artırma hedefi ön plana çıktı.
DERBİLER KRİTİK OLACAK
Kulüp içinde yapılan analizlerde özellikle derbi maçların belirleyici olacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli ekip, ligde üst sıralara yaklaşmak ve Türkiye Kupası'nda finale kadar ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.