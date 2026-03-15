Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlık süreci resmen başlarken, Talisca'nın takıma dönüşü Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Hücum hattında önemli rol üstlenen deneyimli futbolcunun yeniden sahaya çıkmaya başlaması, maç öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.
TALISCA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Brezilyalı oyuncunun yeniden antrenmanda yer alması teknik heyetin elini güçlendiren gelişmelerden biri olarak öne çıktı.
Tecrübeli futbolcunun dönüşü, özellikle hücum organizasyonları açısından önem taşıyor. Takımın skor gücüne doğrudan katkı veren isimlerden biri olan Talisca'nın antrenmanlara katılması, Fenerbahçe'de maç öncesi dikkatleri üzerine çekti.
BU SEZON SKORA DAMGA VURDU
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, geride kalan bölümde 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Talisca, 4 de asist yaptı.
Ortaya koyduğu bu üretken tabloyla hücum hattının en önemli parçalarından biri haline gelen yıldız oyuncu, skor katkısıyla öne çıktı. Gaziantep FK maçı öncesinde takımla yeniden çalışmalara başlaması, Fenerbahçe adına önemli bir gelişme olarak kayda geçti.
SKRINIAR SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'de bir diğer dikkat çeken gelişme ise Milan Skriniar cephesinde yaşandı. Sakatlığı bulunan deneyimli savunmacı, bireysel saha çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte tedavi ve toparlanma süreci devam eden Skriniar'ın sahaya inmesi, sağlık durumundaki ilerleme açısından önem taşıdı.
Teknik heyet, Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında bir yandan takım antrenmanlarını sürdürürken, diğer yandan sakatlıktan dönen isimlerin son durumunu yakından takip ediyor. Anderson Talisca'nın takımla çalışması ve Milan Skriniar'ın bireysel saha çalışmalarına başlaması, Fenerbahçe'de maç öncesi en dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ GÖZLER KADRODA
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de gözler maç kadrosuna çevrildi. Takımın antrenman temposu yükselirken, sakatlıktan dönen oyuncuların son durumu teknik heyetin planlamasında belirleyici olacak. Özellikle Anderson Talisca'nın yeniden takım çalışmalarında yer alması, karşılaşma öncesi en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazırlanırken hem takım temposunu artırmayı hem de eksik oyuncuların dönüş sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde Talisca ve Skriniar'dan gelen haberler, hazırlık sürecine damga vuran gelişmeler olarak öne çıktı.