Brezilyalı futbolcu Talisca bu sezon 37 maçta 21 gol atıp 4 asist yaparak takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlık süreci resmen başlarken, Talisca'nın takıma dönüşü Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Hücum hattında önemli rol üstlenen deneyimli futbolcunun yeniden sahaya çıkmaya başlaması, maç öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Tecrübeli futbolcunun dönüşü, özellikle hücum organizasyonları açısından önem taşıyor. Takımın skor gücüne doğrudan katkı veren isimlerden biri olan Talisca'nın antrenmanlara katılması, Fenerbahçe'de maç öncesi dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Brezilyalı oyuncunun yeniden antrenmanda yer alması teknik heyetin elini güçlendiren gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

BU SEZON SKORA DAMGA VURDU

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, geride kalan bölümde 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Talisca, 4 de asist yaptı.

Ortaya koyduğu bu üretken tabloyla hücum hattının en önemli parçalarından biri haline gelen yıldız oyuncu, skor katkısıyla öne çıktı. Gaziantep FK maçı öncesinde takımla yeniden çalışmalara başlaması, Fenerbahçe adına önemli bir gelişme olarak kayda geçti.