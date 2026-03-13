Fenerbahçe'de cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayan Domenico Tedesco, son oynanan Samsunspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu olmak üzere dört değişikliğe gitti. Kaleci Ederson'un cezası nedeniyle forma giyemediği mücadelede Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown da yedek kulübesinde başladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son sıradaki rakibi karşısında beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda yediği iki golle soyunma odasına geride girdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun cezası nedeniyle kulübede yer almadığı karşılaşmada, Fenerbahçe oyuna istediği ağırlığı koymakta zorlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, farkı azaltmak için yüklenirken maçın en çok konuşulan anlarından biri 63. dakikada yaşandı. Bu dakikada sakatlık yaşayan Bartuğ Elmaz kendisini yere bıraktı. Fenerbahçeli futbolcular, genç oyuncunun zaman geçirmeye yönelik davrandığını düşündü ve pozisyona sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında dört oyuncu değişikliği yapıldı. Fred, İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken Marco Asensio, Archie Brown, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene sahaya sürüldü. Sarı-lacivertli ekip, bu değişikliklerle birlikte oyunun kontrolünü ele geçirmeyi hedefledi.

İstanbul ekibi, Serginho'nun da skora katkı vermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi radikal hamleler geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralanan Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın 15. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Genç orta saha, böylece Süper Lig kariyerindeki ilk golünü eski takımına karşı kaydetti. Bu golün ardından Fatih Karagümrük moral bulurken Fenerbahçe için işler daha da zorlaştı.

ASENSIO ÇILGINA DÖNDÜ

Oyuna sonradan giren Marco Asensio, Bartuğ Elmaz'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadı. İspanyol yıldız, rakibini yerden kaldırmak isteyince sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları arasında itişmeler oldu ve tansiyon bir anda yükseldi.

Karşılaşmadaki bu an, maçın en dikkat çeken görüntülerinden biri haline geldi. Sahadaki sert atmosfer, Fenerbahçe'nin geri dönüş çabasıyla birleşince gerilim daha da arttı. Hakem, yaşanan olayların ardından kartına başvurmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

MAÇIN EN ÇOK KONUŞULAN ANI OLDU

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde skor kadar sahada yaşanan bu gergin an da öne çıktı. Marco Asensio'nun büyük tepki gösterdiği pozisyon, kısa sürede maçın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Fenerbahçe cephesinde Bartuğ Elmaz'ın yerde kalış şekline yönelik rahatsızlık dikkat çekerken, Fatih Karagümrük tarafı oyunu kontrol etmeye çalıştı.