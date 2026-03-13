Beşiktaş'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Deneyimli kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta RAMS Başakşehir'e gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.
PERFORMANSTA DÜŞÜŞ
28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk 10 karşılaşmada 4 gol kaydederek dikkat çekti. Ancak ilerleyen haftalarda performansında düşüş yaşandı.
Cengiz Ünder, Süper Lig'de son olarak 19. haftada Eyüpspor deplasmanında gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, ligde görev aldığı son 6 maçta ise skora katkı sağlayamadı.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ideal kadro planlamasında yer bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için yönetimin kararını verdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ifade edildi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.