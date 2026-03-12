Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 18. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynanan 17 maçta 12 galibiyet alırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük ise bu rekabette yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu mücadelelerde 30 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İLK MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANDI

İki takım arasındaki rekabette en dikkat çeken ayrıntılardan biri, ilk karşılaşmanın sonucunda ortaya çıktı. Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan Süper Lig maçını Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Bu mücadele, aynı zamanda iki ekip arasındaki ilk lig maçı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe, o yenilginin ardından rakibiyle oynadığı sonraki 16 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

9 Eylül 1959'da oynanması planlanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda Macaristan temsilcisi Csepel ile oynayacağı eleme maçı nedeniyle ertelenmiş ve daha sonra 12 Kasım'da sahne almıştı. Bu ayrıntı, rekabet tarihinin en dikkat çeken notları arasında yer alıyor.