Fatih Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, Trendyol Süper Lig'de kariyerinin ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı. Sezon başında sarı-lacivertli ekipten kiralık olarak İstanbul temsilcisine katılan genç orta saha, eski takımına karşı sahneye çıkarak maçın en dikkat çeken anlarından birine imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan mücadelede şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, karşılaşmaya beklemediği bir başlangıç yaptı. Ligin alt sıralarında yer alan Fatih Karagümrük, bulduğu erken gollerle rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu.
Eski kulübüne karşı ağları havalandıran genç orta saha gole sevinmedi. Bu an, tribünlerde ve ekran başında karşılaşmayı takip eden futbolseverlerin de dikkatinden kaçmadı.
KARAGÜMRÜK İLK YARIDA FARKI AÇTI
Bartuğ Elmaz'ın golünün ardından Fatih Karagümrük baskısını sürdürdü. İstanbul ekibi, Serginho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında alınan bu skor, ilk 45 dakikanın en büyük sürprizlerinden biri oldu.
Karagümrük, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği haftada güçlü rakibi karşısında etkili bir görüntü sergiledi. Erken gelen goller, karşılaşmanın dengesini tamamen değiştirdi.
BARTUĞ ELMAZ'IN YOLCULUĞU
Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcuyu 2023 yazında Marsilya'dan 1.4 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Slovenya macerasının ardından Bartuğ, bu sezon gelişimini sürdürmesi için Fatih Karagümrük'e kiralandı.