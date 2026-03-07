DÜDÜK ÇAKIR'DA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın 66. kez karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Candaş Elbil ile Bilal Gölen ise yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Ligde geride kalan 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, son iki lig maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Rakip fileleri 53 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 23 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu performansla ligde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.