Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlıyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Kerem, Asensio, Cherif
SAMSUNSPOR:Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
DÜDÜK ÇAKIR'DA
Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın 66. kez karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Candaş Elbil ile Bilal Gölen ise yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
Ligde geride kalan 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, son iki lig maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Rakip fileleri 53 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 23 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu performansla ligde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarın oynanacak mücadelede forma giyemiyor.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında görev yapamayacak.
TEDESCO KULÜBEYE DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun da Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımın başında olması bekleniyor. Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle ligde Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan teknik adam, iki karşılaşmanın ardından kulübeye dönmeye hazırlanıyor.
REKABETTE 66. BULUŞMA
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında ligde bugüne kadar 65 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip 35 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 12 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 18 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 110 gol atarken, Samsunspor rakibine 60 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son 4 lig karşılaşmasının ise beraberlikle sona ermesi dikkat çekti. Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de karşı karşıya gelmiş, Adana'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak finale yükselmişti.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor karşısında iç sahada da belirgin bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, rakibiyle evinde oynadığı 32 maçta yalnızca 2 kez mağlup oldu. Bu periyotta 22 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 19 gol gördü. İç sahadaki bu tablo, sarı-lacivertlilerin Samsunspor karşısındaki güçlü istatistiğini öne çıkarıyor.
REKABETTE FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR
İki takım arasındaki rekabette en dikkat çekici sonuçlardan biri 1993-94 sezonunda geldi. Fenerbahçe, 1 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 8-1 mağlup ederek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Samsunspor ise güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu iki lig maçını da 4-0 kazanarak rekabetteki en farklı zaferlerine ulaştı.
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında hem puan tablosundaki yerini korumak hem de son haftalardaki puan kayıplarına son vermek için sahaya çıkacak. Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesabını yapacak. Bu mücadele, iki takım arasındaki köklü rekabette 66. randevu olarak kayıtlara geçecek.