Oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'den tepki!

Her iki futbolcunun değişiklik anındaki memnuniyetsiz görüntüleri maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Mert Müldür 87. dakikada oyundan çıkarıldığında kenarda ve kulübede karara yönelik tepkisini daha belirgin şekilde ortaya koydu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu 74. dakikada oyundan alındığında değişiklik kararından memnuniyetsiz olduğu görüldü.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ile Mert Müldür'ün teknik heyetin kararına verdikleri tepkiler kameralara yansıdı. İki futbolcunun da değişiklik anındaki memnuniyetsiz görüntüleri, maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin skor olarak maça yeniden ortak olduğu bölümde gelen bu değişiklik, Kerem'in memnuniyetsizliğiyle birlikte dikkat çekti. Oyuncunun oyundan alınmasına verdiği tepki, maç sonrasında konuşulan konulardan biri oldu.

MERT MÜLDÜR'ÜN TEPKİSİ DAHA SERT OLDU

Maçın 87. dakikasında bu kez oyundan alınan isim Mert Müldür oldu. Deneyimli futbolcunun kenara gelirken ve sonrasında kulübede karara yönelik memnuniyetsizliğini daha belirgin şekilde ortaya koyduğu görüldü.

Mert Müldür'ün değişiklik sonrası verdiği tepki, saha kenarındaki en dikkat çekici anlardan biri olarak öne çıktı. Kulübede de süren bu memnuniyetsizlik, karşılaşmanın son anlarında kameralara yansıdı.