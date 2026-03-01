Oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'den tepki!
Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başardı. Ancak karşılaşmanın son bölümünde yapılan oyuncu değişiklikleri, saha kenarında dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür tepki gösterdi.
- Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu 74. dakikada oyundan alındığında değişiklik kararından memnuniyetsiz olduğu görüldü.
- Mert Müldür 87. dakikada oyundan çıkarıldığında kenarda ve kulübede karara yönelik tepkisini daha belirgin şekilde ortaya koydu.
- Her iki futbolcunun değişiklik anındaki memnuniyetsiz görüntüleri maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ile Mert Müldür'ün teknik heyetin kararına verdikleri tepkiler kameralara yansıdı. İki futbolcunun da değişiklik anındaki memnuniyetsiz görüntüleri, maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun, değişiklik kararından mutsuz olduğu görüldü.
Fenerbahçe'nin skor olarak maça yeniden ortak olduğu bölümde gelen bu değişiklik, Kerem'in memnuniyetsizliğiyle birlikte dikkat çekti. Oyuncunun oyundan alınmasına verdiği tepki, maç sonrasında konuşulan konulardan biri oldu.
MERT MÜLDÜR'ÜN TEPKİSİ DAHA SERT OLDU
Maçın 87. dakikasında bu kez oyundan alınan isim Mert Müldür oldu. Deneyimli futbolcunun kenara gelirken ve sonrasında kulübede karara yönelik memnuniyetsizliğini daha belirgin şekilde ortaya koyduğu görüldü.
Mert Müldür'ün değişiklik sonrası verdiği tepki, saha kenarındaki en dikkat çekici anlardan biri olarak öne çıktı. Kulübede de süren bu memnuniyetsizlik, karşılaşmanın son anlarında kameralara yansıdı.