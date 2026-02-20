Fenerbahçe Milan Skriniar'ın durumunu açıkladı: Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan takım kaptanı Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Milan Skriniar'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.
MILAN SKRINIAR'IN SAĞ KASIĞINDA YIRTIK VAR
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Sağlık Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
KAÇ HAFTA YOK?
Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar:
Kasımpaşa
Nottingham Forest (D)
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (ZTK)
Samsunspor
Fatih Karagümrük (D)
Gaziantep FK