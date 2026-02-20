Fenerbahçe Milan Skriniar'ın durumunu açıkladı: Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Milan Skriniar'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

MILAN SKRINIAR'IN SAĞ KASIĞINDA YIRTIK VAR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.