Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e dünya devi talip! yeni adresi şaşırtacak
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için bir kez daha ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı lacivertli futbolcunun adı son dönemde farklı kulüplerle anılmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldızın gençtiğimiz günlerde Olympiakos’un transfer listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından deneyimli futbolcu için bu kez de Ajax'ın devreye girdiği iddia edildi.
Hollanda basınından Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre, Hollanda devi Ajax, Fred'i transfer listesine aldı. Haberde, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Ajax'ın 6 numara adayları arasında yer aldığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Söz konusu haberde, Ajax'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
KARİYERİNDE BİR İLK OLABİLİR
Fred'in Ajax'a transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilyalı futbolcu kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giymiş olacak. Bu ihtimal, transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getiriyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve FCSB karşısında oynanan maçlarda 90 dakika sahada kaldı.
Fred, sezon başında ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyette Fenerbahçe adına gol kaydetmişti.